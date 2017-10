30 ans de suspension pour un jeune footballeur isérois

Fin septembre, lors d’un match des moins de 17 ans, il avait frappé un arbitre à la mâchoire. La commission de discipline du district lui a infligé une sanction exemplaire.

Le 23 septembre dernier lors du match des moins de 17 ans de l’AS Villefontaine contre St-Quentin-Fallavier, le jeune joueur de 16 ans n’a pas digéré le carton rouge infligé à un de ses coéquipiers et a donné un coup de poing à l’arbitre. L’officiel n’a pas eu de jour d’ITT, mais la commission de discipline du district du Rhône a lundi fait preuve de fermeté décidant d’une suspension de 30 ans. Le joueur, au club depuis deux ans, ne pourra donc pas reprendre de licence avant 2047 !

"30 ans ça me parait juste, et j’espère que ça servira pour les autres." Franck Chapon président de l’AS Villefontaine

Depuis 2001, le district du Rhône a instauré un « barème aggravé » pour tenter d’enrayer la violence envers les arbitres. Ce n’est donc pas la première fois que la commission de discipline inflige une sanction de ce type. Pascal Parent le président du district, persiste et signe, il faut être inflexible : « vous faites de la prévention et de la sensibilisation, mais vous constatez que sur le terrain rien ne bouge. Donc à un moment vous êtes obligé de passer à la sanction ». En 2001, il y avait eu dans le Rhône une quinzaine d’agression sur des officiels, depuis la mise en place du barème aggravé il n’y a désormais plus qu’un ou deux cas par saison.

Pour le club de l’AS Villefontaine cette affaire est un choc « c’est dur car on est affiché de manière négative » souffle Franck Chapon mais le président du club estime la sanction justifiée « je trouve normal qu’un geste comme cela ne soit pas tolérable. 30 ans ça me paraît juste et j’espère que ça servira pour les autres ». Reste donc le préjudice pour l’image du club, mais là-dessus le président est serein « c’est un acte isolé et ça ne reflète pas le club, ni les adhérents, ni les bénévoles qui œuvrent toutes les semaines, ni les petits qui jouent au foot pour faire du sport ».

Quelques jours après les faits, le club de l’AS Villefontaine a d’ailleurs dissout son équipe des moins de 17 ans.