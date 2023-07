30 consommateurs de protoxyde d’azote, la nouvelle drogue, verbalisés à Cannes le mois dernier

La Police Municipale de Cannes lutte contre la consommation de protoxyde d'azote. Cette nouvelle drogue est très en vogue chez les jeunes et inquiète les autorités tant elle provoque des accidents parfois mortels. Les services de la ville de Cannes se félicitent dans un communiqué d'avoir opéré de nombreuses interpellations au mois de juin dernier.

"Conformément aux directives du maire de Cannes prônant une tolérance zéro, les policiers municipaux, contrôlent et verbalisent les consommateurs sur l’espace public" indique la la ville.

Ainsi, rien que pour le mois de juin, la Police Municipale a dressé 30 procès-verbaux pour consommation de protoxyde d’azote . Depuis le 1er janvier 2023, le bilan s’élève à 62 verbalisations.

La ville rappelle qu'il est interdit :

- d’une part, l’inhalation de ce gaz hilarant sur le domaine public ;

- d’autre part, la vente aux mineurs de protoxyde d’azote.

Un fléau national avec des effets dramatiques sur la santé et l’environnement

Les jeunes utilisent du protoxyde d’azote, vidé dans des ballons de baudruche et inhalé en une ou plusieurs prises. Cette drogue « hilarante » a des effets dramatiques démontrés sur la santé des jeunes . Outre l’addiction qu’elle entraîne, une inhalation régulière peut engendrer des troubles cardiaques et neurologiques avec des séquelles irréversibles . À cela s’ajoutent l’abandon des cartouches de gaz dans les caniveaux et les nuisances sur l’espace public provoquées par les troubles du comportement des consommateurs.

Un arrêté municipal pionnier en France et repris par l’État

Cannes a été l’une des premières communes de France , en juin 2020, à prendre des arrêtés municipaux interdisant non seulement la consommation mais aussi la vente aux mineurs sur l’espace public de ce gaz hilarant, assure la mairie.