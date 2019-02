30 kilos de cannabis et 7 kilos de cocaïne saisis près de Besançon

Plus de 30 kg de cannabis, 7 kg de cocaïne et près de 200 000 euros en liquide: c'est la spectaculaire saisie de drogue effectuée vendredi 15 février au domicile d'un habitant de Chemaudin près de Besançon. Une opération menée de concert par la gendarmerie et la police.

Chemaudin, France

30 kg 500 de résine et d'herbe de cannabis, 7 kg 263 de cocaïne, et l'équivalent de 200 000 euros en argent liquide, c'est le bilan-record de la saisie effectuée conjointement ce vendredi 15 février par les gendarmes de la brigade de recherche et les policiers de la sûreté urbaine à Chemaudin dans l'agglomération de Besançon. Une saisie au domicile d'un homme de 35 ans qui était dans le radar des enquêteurs depuis plusieurs mois. Cet individu est un gros poisson, en tout cas au plan local, un récidiviste condamné plusieurs fois, il a déjà purgé notamment une peine de prison de 5 ans pour trafic de drogue.

On est loin de la guerre des polices" - Etienne Manteaux, procureur de la République de Besançon

"On n'a pas arrêté d'un coup le trafic à Besançon", estime le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux, "mais on lui a porté un coup sévère". La valeur marchande des stupéfiants est estimée au bas mot à plus de 800 000 euros, avec l'argent liquide découvert sur place, le montant total de la saisie s'élève à près d'un million. Dans cette affaire, "on est loin de la guerre des polices" souligne le procureur qui se félicite de l'excellente, et trop rare, collaboration entre les services de la police nationale et ceux de la gendarmerie qui ont mené de concert l'interpellation et la saisie.

Dans l'argent liquide trouvé sur place il y avait 27 000 francs suisses. Une confirmation pour les enquêteurs qui estiment que Besançon est une plaque tournante de la drogue en Bourgogne Franche Comté, mais aussi en direction de la Suisse. Après 96 heures de garde à vue, le trafiquant présumé a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit pour tenter d'identifier d'autres membres du réseau.