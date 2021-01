30 migrants récupérés dans la Manche dans deux embarcations

Des gendarmes patrouillent sur la plage et dans les dunes de la Côte d'Opale pour empêcher les migrants de traverser la manche en embarcation de fortune.

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 janvier, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé que deux embarcations de migrants se trouvent en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais.

Dans la première, au large de Gravelines, il y a 18 personnes. C'est un ferry qui l'a repérée. Un bateau de la Marine nationale, la Thétis, est engagé pour aller les récupérer.

Parmi les naufragés, il y a une femme et trois enfants. Ils sont déposés au port de Calais et pris en charge par les pompiers et la police aux frontières à 10h du matin.

Dans la deuxième, il y a 12 passagers. L'embarcation est au large de Boulogne-sur-Mer. Cette fois-ci, c'est l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale qui est envoyé pour repérer le bateau.

Le canot tous temps SNS 076 Président Jacques Huret de la SNSM de Boulogne-sur-Mer est engagé et récupère les naufragés, avant de les déposer à Boulogne-sur-Mer à 10h35.