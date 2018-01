C'est lundi 22 janvier que le petit âne a été agressé. Lorsque sa propriétaire est rentrée chez elle, elle a découvert que l'animal avait reçu des coups de couteau à la base des oreilles. Il avait été tailladé sur une dizaine de centimètres.

Transporté chez un vétérinaire et soigné, Titus est mort une semaine plus tard, ce lundi.

Alertée, la Fondation 30 millions d'amis a aussitôt décidé de porter plainte et de se porter partie civile.

"Il ne faut pas que ce genre de barbarie soit banalisée ni reste impunie. On est donc toujours là pour se porter partie civile et découvrir les tenants et aboutissants de ce geste".