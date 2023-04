Trente personnes dont quinze enfants sont menacés d'expulsion à Toulouse

A Toulouse, trente personnes dont quinze enfants sont menacés d'expulsion. Ils logent illégalement, certains depuis plusieurs années, dans le bâtiment Armengaud de l'hôpital Purpan. La trêve hivernale est terminée depuis ce 1er avril.

Le marché public pour la démolition du bâtiment a été publié .

Expulsables au 15 avril

Selon le collectif Lascrosses qui les soutient, ils sont expulsables au 15 avril. Ils ont donc deux semaines pour quitter les lieux. Mais les solutions de relogement d'après le collectif sont inexistantes ou beaucoup trop éloignées de leur actuel lieu de vie, ce qui pose des soucis pour la scolarisation des enfants. Comme cet écolier qui témoigne : "Je m'appelle Mustapha, j'ai 10 ans, je suis à l'école Fontaine Bayonne, je vis ici depuis 2015, j'aime bien vivre ici il y a tout, j'ai ma chambre, il y a plusieurs douches, ce que je voudrais c'est changer de maison tout en restant proche de mon club de foot et de mon école".

Une ancienne chambre d'hôpital transformée en salon par les occupants du bâtiment Armengaud. © Radio France - Pascale Danyel

Besoin de temps et de solutions de relogement

Ces familles originaires du Maghreb et d'Europe de l'Est sont soutenues par l'association Droit au logement (DAL31). Sa représentante Laurence Kantzer explique que "ici c'est symptomatique de ce qui se passe dans beaucoup de grandes villes de France, c'est-à-dire un problème de l'application de la loi DALO droit au logement. Les gens sont reconnus prioritaires mais il n'y a plus de proposition dans les délais".

Le collectif Lascrosses demande du temps au CHU et des solutions de relogement à la mairie de Toulouse. Mylène, bénévole au collectif : "ici il y a des gens qui travaillent, des gens malades, certains touchent l'allocation adulte handicapé, tous ont fait une démarche de DALO, de HLM mais pour le moment il n'y a pas de retour. C'est du ressort de la mairie ou de la préfecture de proposer une solution de relogement. Donc nous on demande au CHU de nous donner du temps car on ne dérange personne."

La mairie de Toulouse explique qu'à ce jour la préfecture n'a pas établi de diagnostic social et qu'elle ne sait donc pas à ce stade qui sont les occupants et quels sont leurs droits. Le CHU de Toulouse, propriétaire des murs, n'a pas encore donné suite à nos demandes d'informations.