30 policiers supplémentaires sur la Côte Basque au 1er septembre

Les fonctionnaires de police de la côte basque sont satisfaits en ce début d'été. Ils viennent d'apprendre qu'au 1er septembre, 30 policiers viendront renforcer les effectifs actuels sur la côte basque (aux commissariats de Bayonne, Biarritz et Saint Jean de Luz). Pour Laurent Saysset, du syndicat Alliance, c'est tout simplement "historique puisque, par exemple, pour Biarritz, le dernier gros mouvement de mutation remonte à 2003, avec le redécoupage police gendarmerie et la prise en compte de Bidart avec 13 arrivées. Depuis, on n'a vu que des arrivées très anecdotiques.

Une bouffée d'oxygène

Cette annonce, modère aussitôt Laurent Saysset, est "une bouffée d'oxygène", mais ne va pas résoudre le problème à long terme. "C'était un vrai besoin criant puisqu'on a un véhicule, par exemple la nuit sur Saint-Jean-de-Luz, en patrouille. Les collègues ne peuvent pas travailler en sécurité et ne peuvent pas assumer l'ensemble des missions qui leur sont confiées." Ce renfort risque malgré tout être rapidement insuffisant prévient le syndicat Alliance. Ces nouvelles arrivées ne compensant que les lacunes actuelles or, on note en ce début d'été une augmentation du nombre d'incivilités et de bagarres sur Biarritz ou sur Bayonne. Un phénomène qui, redoute les policiers, risque de s'amplifier avec l'entrée en vigueur du pass-sanitaire obligatoire dans les bars et restaurants début août.

Le syndicat Alliance estime qu'il faudrait que dans un an, à nouveau, une trentaine de poste soit créée sur la côte basque pour travailler de manière confortable. il y a un peu plus de 300 fonctionnaires de police sur les 3 commissariats de la côte basque.