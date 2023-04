30 tonnes de déchets illégaux interceptés au port du Havre

Les douaniers du Havre ont découvert plus de 30 tonnes de déchets automobiles

Plus de 30 tonnes de déchets illégaux. C'est ce qu'ont repéré le 14 avril dernier les douaniers du bureau du Havre Port. Ces déchets étaient stockés dans un conteneur. Le logisticien en charge du transport a demandé un rééquilibrage du chargement, en surcharge de poids. La brigade de surveillance des conteneurs l'a donc inspecté via un scanner, puis un contrôle physique. Des fuites d'huile s'en échappent, il n'y a pas de certificat de dépollution. A l'intérieur, 31.320 kilos de pièces détachées de véhicules routiers, moteurs, roues, pneus et carrosseries, à destination de la Guinée Conakry.

ⓘ Publicité

Le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD), contacté par le port, confirme qu'il s'agit d'un chargement de déchets illégaux. Dans le cas de la Guinée Conakry, le transfert ne peut se faire sans l'autorisation des deux pays concernés. Les transferts internationaux de déchets dangereux étant régulés par la Convention de Bâle, elle interdit l'exportation de déchets vers les pays ne disposant pas de capacités de retraitement adaptées.

Les douaniers indique qu'une "infraction pour tentative d’exportation en contrebande de déchets" est donc relevée à l'encontre de la société exportatrice. Basée près de Paris, elle n'est pas agréée comme centre de stockage et de dépollution et est en situation de liquidation judiciaire. Le trente tonnes ont été saisies, dans l'attente d'une décision du PNTTD.

Les douaniers rappellent qu'en 2021, en France, 4.612 tonnes de déchets illégaux ont été interceptés à destination ou au départ de la France.