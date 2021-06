300 armes saisies ou confisquées par la justice détruites dans les Vosges

L'opération n'avait pu se faire l'année dernière en raison de la crise sanitaire. 300 armes saisies ou confisquées par la justice dans les Vosges ont été détruites ce mardi 8 juin sur un site de retraitement des déchets métalliques à Golbey. Une destruction programmée et sous surveillance

Du fourgon de la police sortent des fusils de tous types, des armes de poing, des couteaux, mais aussi des armes plus inattendues comme des katanas, sabres japonais utilisés dans la pratique des arts-martiaux. Sur le site de retraitement des métaux "Derichebourg" à Golbey, les armes sont d'abord chargées dans des fûts avant d'être déversées par une grue dans une énorme presse-cisaille. "A la sortie les pièces métalliques déchiquetées sont mélangées aux autres ferrailles sans qu'il soit possible de les distinguer" souligne le responsable du site Eric Dormoy. Ne reste plus qu'à ramasser à la main les débris de bois qui sont recrachés par la machine.

Une destruction "avec publicité" pour "vertu pédagogique"

Jusqu'à leur destruction, les armes sont stockées dans un espace sécurisé des scellés du tribunal d'Epinal. Une opération régulière qui intervient au moins une fois par an "et dont la publicité a une vertu pédagogique vis-à-vis de ceux qui détiennent des armes sans permis" affirme Nicolas Heitz. Le procureur de la République d'Epinal fait ainsi état de la saisie d'armes de grande valeur, plusieurs milliers d'euros, détruites faute de régularisation par leurs propriétaires.

Les armes sont détruites sans leurs munitions, récupérées par le RAID ainsi que quelques fusils d'entrainement.

