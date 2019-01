Ils avaient tenté d'embarquer sur le ferry avec des munitions à Ouistreham : 300 euros d'amende

Caen - France

Les deux hommes âgés de 56 et 62 ans sont revenus spécialement à Caen pour le procès et n'en mènent pas large. Ils n'auraient jamais pensé déclencher un tel dispositif de sécurité le 16 octobre 2018 à Ouistreham. Vers 8 heures alors qu'ils se présentent à la gare maritime pour embarquer, leur véhicule est contrôlé par la douane, qui découvre à l'intérieur deux fusils et un pistolet démilitarisés, ainsi qu'un sabre. Aucun problème avec ces armes de collection. Les douaniers bondissent en revanche en découvrant douze douilles d'obus, dont deux avec une charge active et une fusée d'ogive, active elle aussi. "A ce moment, rapporte le président du tribunal, ils croient également que les deux Britanniques transportent des bouteilles de gaz. En fait des pots à lait métalliques..."

"Si c'était en vente, ça ne présentait pas de danger ?"

Le dispositif de sécurité déployé est considérable : cinq patrouilles de gendarmes pour bloquer les accès routiers de la gare maritime qui elle est évacuée, une patrouille de la brigade nautique en mer, l'équipe des démineurs, les officiers du port de Ouistreham et des policiers municipaux. "Nous avions acheté ces munitions à Bayeux, Villedieu les Poêles et Tinchebray, explique l'un des deux prévenus, parce qu'on n'en trouve très peu en Grande-Bretagne et que ça se revend très bien là bas". Aucun des deux ne pense alors être dans l'illégalité. "Nous avons supposé que si c'était en vente, c'est que ça ne présentait pas de danger... La fusée d'ogive était même présentée sur un socle en bois !" Tous deux s'excusent platement devant le tribunal se reprochant leur "naïveté" et leur "stupidité". Le plus âgé, ancien surveillant de prison, dit toute sa "honte de se retrouver de ce côté ci de la barre du tribunal".

Etant donné "leur prise de conscience", le tribunal les condamne à 2000 euros d'amende certes, dont 1700 avec sursis. Ils n'auront donc que 300 euros à payer et rien d'autre, s'ils ne commettent aucun délit dans les cinq ans. Une procédure administrative est par ailleurs en cours pour identifier les revendeurs des munitions.