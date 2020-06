300 foyers privés de gaz à Saint-Étienne-du-Rouvray

Les pompiers ont été appelés pour une fuite de gaz survenue lors de travaux de voirie à Saint-Étienne-du-Rouvray, vendredi 12 juin. La fuite a pu être stoppée mais GRDF doit encore procéder à des travaux et 300 foyers sont toujours privés de gaz.

300 foyers de Saint-Étienne-du-Rouvray sont privés de gaz depuis 15 h 40, ce vendredi 12 juin. Une conduite a été arrachée par un engin lors de travaux sur la voie publique, chemin du Bic Auber.

Treize sapeurs-pompiers de Seine-Maritime et des agents GRDF sont intervenus. Les uns pour placer une lance en protection, mettre en place un périmètre de sécurité de 100 mètres autour de la fuite et évacuer cinq personnes. Les autres pour fermer les vannes et stopper la fuite.

Le chemin a été fermé le temps des opérations.

Retour à la normale prévu samedi

Après deux heures d'intervention, les personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile. Cependant, des travaux sont encore nécessaires et 300 foyers sont privés de gaz. Le retour à la normale est prévu pour ce samedi matin.