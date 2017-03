300 kilos de cannabis saisis dans la Marne, 3 suspects en détention

C’est une belle prise, pour les gendarmes de la Marne : une voiture qui roulait en « go fast » a été interceptée ce lundi, sur l’A26, à Thillois, près de Reims. Plus de 300 kilos de cannabis ont été saisis. Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention.

324 kilos de cannabis, pour une valeur marchande estimée à 800 000 euros. C'est la saisie de drogue réalisée lundi sur l’autoroute A26 à Thillois près de Reims.

Une intervention menée par le GIGN, dans le cadre d'une enquête de la Section de Recherche de Reims, du groupement de gendarmerie de la Marne et du Groupe d’intervention régional (GIR) de la gendarmerie. L’intervention a été menée sur commission rogatoire d’un magistrat instructeur rémois.

Le véhicule intercepté - Section de Recherche de Reims

L’interception a été menée sur un convoi qui roulait en « go fast », sur l'autoroute. Un utilitaire roulait à toute allure derrière une voiture qui lui ouvrait la voie.Les suspects interpellés, les deux conducteurs et un conjoint, ont été mis en examen mercredi et placés en détention.