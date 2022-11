300 kilos de chutes de cuivre volées à Bergerac

Les voleurs ont tenté d'abord de forcer l'entrée de la Sirmet avec une voiture, comme ils n'ont pas réussi ils ont emporté des chutes de cuivre qui se trouvaient devant le site "des gaines électriques avec du cuivre" explique le directeur de la Sirmet Romain Poujade. Le vol remonte au 22 novembre selon le journal Sud Ouest qui révèle l'information.

ⓘ Publicité

Les voleurs ont quitté le site "au bout de trois minutes" déclare le directeur à France Bleu Périgord car l'alarme s'est déclenchée. D'après les gendarmes, le montant du préjudice s'élève à 3.000 euros. Selon Romain Poujade, à cause du cours des métaux actuellement, les tentatives de vols se multiplient ces dernières semaines notamment dans leurs locaux à Brive le weekend du 19 et 20 novembre et il y a deux semaines à Boulazac.

La Sirmet a renforcé son système de sécurité en installant, notamment de nouvelles caméras.