300 litres de carburant siphonnés dans les camions d'une école de conduite à Parcé-sur-Sarthe

300 litres de carburants ont été volés sur le parking de l'antenne à Parcé-sur-Sarthe de l'école de conduite sabolienne. Les quatre camions-école ont été siphonnés dans la nuit de jeudi à vendredi, comme le révélait Ouest-France . "Ce n'était clairement pas le travail de professionnel", constate Maxime Geffriaud, le responsable de la formation poids-lourds joint par France Bleu Maine.

ⓘ Publicité

"Il y avait du carburant partout au sol, le grillage a été coupé à un endroit avec du carburant du côté de la route", raconte-t-il. "Ce n'est pas la première fois qu'on se fait voler, on voit tout de suite la différence avec les gens qui font ça sans taches et en remettant les bouchons pour ne pas que ça se voit." Contrairement à l'été 2021 où ils avaient retrouvé près du site des bidons encore plein d'essence, une pompe manuelle et des cordes.

Payer le carburant ou payer la sécurité ?

Le responsable est devenu un expert des vols de carburant : depuis la création de l'école il y a quatre an et demi, cela se produit au moins une fois par an, surtout dans les périodes où les prix sont élevés. "J'espère simplement que ce ne sera pas une série, l'année dernière ça avait été le cas", poursuit Maxime Geffriaud. "On avait été visité trois fois en l'espace de 10-15 jours."

Pour éviter cela, l'entreprise va prendre des précautions en essayent temporairement de mettre ses camions à l'abri la nuit et le week-end. "On a déjà regardé pour des systèmes d'alarme pour prévenir directement la gendarmerie, il y a plein de possibilité, mais le problème c'est que la sécurité a aussi un coût énorme", se désole-t-il. "Alors entre mettre en place des systèmes qui coûtent une fortune et se faire voler du carburant de temps en temps, ce n'est pas une décision simple."

Cette fois, cela représente près de 600 euros de perte. Pour compenser, l'entreprise n'a comme seul levier les tarifs de ses leçons. Plus globalement dans le département, la gendarmerie de la Sarthe n'a pas constaté de hausse des vols de carburant ces derniers mois.