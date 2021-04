300 manifestants réclament "justice pour Sarah Halimi" à Bordeaux

"Justice pour Sarah Halimi". C'est sous ce slogan que quelque 300 personnes se sont rassemblées, selon les organisateurs, ce 25 avril à Bordeaux. Les manifestants, partis du parvis des droits de l'Homme à 14h, ont d'abord marché en silence autour du palais de justice, avant de retourner à leur point de départ pour des lectures de textes.

C'est une décision de la Cour de cassation, le 14 avril dernier, qui a déclenché un appel à rassemblement dans plusieurs villes de France, dont Paris et Strasbourg, par des collectifs citoyens et des représentants de la communauté juive. Car si la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a entériné le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi, en 2017 à Paris, elle a également confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Les experts psychiatriques ont en effet estimé qu'il était en proie à "une bouffée délirante" au moment des faits. La décision de la Cour de cassation écarte donc la tenue d'un procès.

Ce dimanche, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé qu'un projet de loi serait déposé fin mai en conseil des ministres, pour "combler" un "vide juridique" sur la question de l'irresponsabilité pénale.

Rassemblement pour Sarah Halimi, le 25 avril 2021 à Bordeaux © Radio France - Margot Turgy

Rassemblement pour Sarah Halimi, le 25 avril 2021 à Bordeaux © Radio France - Margot Turgy