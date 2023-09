300 millions de dégâts, 21 000 dossiers : les assureurs face aux dégâts du séisme

Deux mois après le séisme dans les Deux-Sèvres, où en est-on dans les Deux-Sèvres au niveau des assurances ? Ce jeudi matin, Florence Lustman présidente de France Assureurs, principale fédération du pays, était l'invitée de France Bleu Poitou. Elle a précisé que le montant des dégâts suite aux secousses est estimé à 300 millions d'euros pour un total de 21 600 sinistrés.

ⓘ Publicité

"Avoir une assurance garantie dommage"

Selon elle, les assurances ont les reins assez solides pour indemniser toutes les personnes touchées. "Je rappelle que ces sinistres sont couverts par le régime de "catastrophe naturelle". Dès l'instant où vous avez souscrit à une assurance garantie dommage, vous êtes couvert par le régime de catastrophe naturelle. C'est le cas de 98 % des Français."

Sur le temps de traitement des dossiers, Florence Lustman justifie les délais. "Il ne faut pas oublier qu'on est face à un grand nombre de sinistrés, cela peut prendre un peu de temps pour mettre en place le processus d'indemnisation, il faut aussi trouver les artisans. Mais à ce stade, nous n'avons pas de remontée particulière. Si des sinistrés ont des questions ou des difficultés, je leur conseille de se rapprocher de leur assureur ou des pouvoirs publics. Parce qu'un processus particulier de remontées d'information a été mis en place."

Le coût global des dégâts liés aux catastrophes naturelles

En dehors de ce séisme, les assureurs se préparent à devoir faire face à de plus en plus de catastrophes naturelles. "Nous avons réalisé en 2021 un état des risques. Nous avons essayé de projeter le coût des événements naturels des 30 ans prochaines années par rapport à celui des 30 dernières années. Ce qui ressort, c'est que le coût global en vue de 2050 pourrait atteindre 143 milliards d'euros. C'est-à-dire deux fois plus que sur les 30 dernières années."

loading

Cela ne veut pas dire pour autant que le prix des assurances va doubler. La présidente de France Assureurs mise sur la prévention. "Aujourd'hui, on a une marge de progression qui est très importante. 60 % des Français nous disent qu'ils sont au courant des risques naturels, mais ils sont moins de 40 % à s'y être préparés." France Assureur vient d'ailleurs d'éditer un guide pratique des "15 réflexes pour bien s'assurer" face aux aléas climatiques.