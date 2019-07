300 passagers bloqués deux heures dans un TER à Woippy

300 passagers d'un TER entre Thionville et Nancy sont restés bloqués deux heures en pleine voie ce vendredi matin. Un train de fret est tombé en panne sur un aiguillage à Woippy. Tout est rentré dans l'ordre à 11h.

Woippy, France

La SNCF évoque "une rupture d'attelage sur un train de fret", concrètement un défaut d'accrochage entre 2 wagons ce vendredi matin vers 7h. Le conducteur d'un train de marchandise a donc dû immobiliser son convoi sur un aiguillage à Woippy, c'est la procédure. Les trains de voyageurs qui suivaient ont subi d'importants retards

2h d'attente pour 300 passagers

8 TER entre Bettembourg et Nancy ont été supprimés et 8 autres ont rencontré des retards allant de 10 minutes à 1h. Le 7h06 entre Thionville et Nancy a été arrêté en pleine voie à Woippy, 300 passagers ont dû patienter 2h dans les wagons. "Nous n'avions pas de moyen de substitution pour évacuer 300 personnes" explique la SNCF à France Bleu Lorraine.

Des cars ont quand même assuré des liaisons au départ d'Hagondange vers 8h30, le trafic est revenu à la normale vers 11h.