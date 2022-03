300 personnes manifestent à Besançon contre la guerre en Ukraine et pour la liberté en Russie

Les bisontins se sont rassemblés ce samedi après-midi pour dire non à la guerre en Ukraine

Soutien au peuple ukrainien et rejet de la guerre menée par l'armée russe. 300 personnes ont manifesté ce samedi après-midi à Besançon comme la semaine dernière. La plupart ont dénoncé également le régime liberticide qui continue de s'instaurer en Russie.

" Non à la guerre, soutien au peuple ukrainien ", les inscriptions étaient toutes simples sur les petites pancartes brandies par les manifestants présents sur la place du 8 septembre. Quelques unes étaient ornées de petits drapeaux bleus et jaunes aux couleurs de l'Ukraine. Signe que la mobilisation ne faiblit pas, les mots d'ordre incluaient en plus cette fois, l'exigence d'un retour à la liberté d'expression en Russie.