300 personnes ont rendu hommage à Fatima, tuée sur un passage piéton à Tarbes

Tarbes, France

Fatima avait 37 ans. Elle a été fauchée sur un passage piéton, mercredi 3 avril, par une voiture qui dépassait un camion, qui lui s'était arrêté pour la laisser passer. Sa famille, ses amis et les habitants du quartier tenaient à saluer sa mémoire : "il faut faire quelque chose! Les gens roulent comme si c'était une autoroute. Il y a toujours des drames, il y a eu deux accidents en trois semaines. Je suis en colère parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il y a un parc, une aire de jeux, nos enfants traversent pour aller marcher. Il faudrait au moins un dos d'âne".

Déjà cinq accidents sur ce boulevard depuis le début de l'année

Les manifestants dénoncent aussi la dangerosité de cette route : il y a déjà eu cinq accidents sur ce boulevard depuis le début de l'année. Le maire de Tarbes, Gérard Trémèges, en a bien conscience. Il met en cause la mauvaise gestion de l'État : "A plusieurs reprises j'ai demandé à l'ancienne préfète et à ceux qui l'avaient précédée d'installer un radar. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne comprends pas pourquoi. On a des radars installés dans la ville qui ne servent plus à grand chose, puisque tout le monde sait où ils sont, alors qu'ici il y a une utilité évidente. Je ne vais pas rappeler le nombre d'accidents qu'il y a eu. En concertation avec le préfet, nous avons donc décidé d'installer des feux rouges en priorité piéton, c'est à dire que devant les passages protégés, il y aura un feu rouge. Quand un piéton voudra traverser, il appuiera sur le bouton et le feu passera au rouge. Donc les voitures seront obligées de s'arrêter".

Les manifestants ont déposé des roses à l'endroit où l'accident s'est produit © Radio France - Sonia Ghobri

Le préfet des Hautes-Pyrénées a reçu les organisateurs de la marche il leur a confirmé que plusieurs mesures sont à l'étude, comme l'installation d'un radar automatique, ou la mise en place de feux de circulation devant les passages piétons.