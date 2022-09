300 personnes participent à une fête chez un habitant de Pré-en-Pail dans le Nord-Mayenne

300 personnes font la fête sur un terrain privé à Saint-Julien des Églantiers près de Pré-en-Pail-Saint-Samson depuis vendredi 2 septembre dans la nuit. Ils ont prévu d'y rester jusqu'à dimanche 4 vers midi.

Les gendarmes évoquent un rassemblement festif, là où le maire de Pré-en-Pail Denis Geslain parle d'une rave party. "_Ça ressemble plus à une rave party qu'un anniversaire_. On ne sait pas si le propriétaire est d'accord et tous les ans, au même endroit c'est la même chose", répond-t-il. L'édile a été rencontrer les fêtards, pour leur demander de baisser le son, qui gêne les habitations.

Les gendarmes ont prévu d'effectuer ce week-end des contrôles routiers dans les alentours.