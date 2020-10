300 pieds de cannabis saisis à Fozières, une commune de 200 habitants

Les gendarmes de Lodève ont découvert et démantelé une plantation de 300 pieds de cannabis à Fozières au sein d’une zone boisée.

Deux hommes de 24 et 32 ans ont été interpellés et placés en garde à vue par la brigade de recherche. Ils seront jugés par le tribunal correctionnel de Montpellier le 30 novembre et sont placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.

Fozières compte moins de 200 habitants.

Les gendarmes avaient été alertés de l'existence de cette plantation jugée comme "conséquente" par les enquêteurs. Ils ont donc pu observer les lieux en attendant de voir les cultivateurs à l'oeuvre et de les interpeller à ce moment là.

300 pieds de cannabis saisis par la gendarmerie de Lodève - gendarmerie de l'Hérault

300 saisis dans une commune de 200 habitants - Gendarmerie de l'Hérault