3013 cambriolages en Vaucluse en 2016

Moins de cambriolages en Vaucluse en 2016 (-4%) mais policiers et gendarmes pointent une hausse des escroqueries sur internet (+5%) en raison de la naïveté des victimes.

Le nombre de cambriolages a reculé de plus de 4% en Vaucluse en 2016. Policiers et gendarmes ont compté 2 435 cambriolages de maisons et 578 cambriolages d'entreprises en 2016.

Les vols de voitures sont en recul de 14% mais les vols à la roulotte dans les voitures sont en hausse de 6,6% car les malfaiteurs sont attirés par les tablettes, téléphones portables et appareils électroniques oubliés dans les voitures.

"Si vous êtes témoin de comportement suspect, il ne faut pas hésiter à appeler police et gendarmerie". Bernard Gonzalez, préfet de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse demande aux citoyens d'être vigilants pour éviter "les cambriolages de résidence principale pendant la journée pendant que les ménages sont au travail. Il y a aussi un souci avec des petits raids en centre-ville d'Avignon: parfois deux ou trois domiciles sont cambriolés dans la même rue, quasiment dans la même heure."

Bernard Gonzalez, préfet: "les cambriolages de résidences principales sont ma grosse préoccupation"

"Les enquêtes pour escroquerie sur internet sont très souvent vouées à l'échec car les malfaiteurs sont en Afrique ou en Europe de l'Est". Philippe Guemas, procureur de la République à Avignon

Les escroqueries sont en hausse de 5% en Vaucluse en 2016. Le procureur de la république Philippe Guemas explique que ces escroqueries sont liées aux achats et paiements sur internet. Le procureur de la république d'Avignon pointe aussi la naïveté des victimes qui n'hésitent pas "débloquer des milliers d'euros sans connaitre les personnes, jusqu'à 20 000 euros pour une voiture jamais vue et qu'on ne verra jamais".

Philippe Guemas, procureur: "la naïveté des victimes leur fait débloquer des milliers d'euros"