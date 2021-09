306 cartouches de cigarettes interceptées par les douaniers aux Eaux-Chaudes en vallée d'Ossau

Un contrebandiers de cigarette a été intercepté par les agents des douanes en Vallée d'Ossau. Ce mardi soir à 22 heures, la douane a contrôlé un véhicules aux Eaux-Chaudes. Dans le coffre : 306 cartouches de cigarettes, achetées en Andorre. Au volant il y avait un homme d'une trentaine d'années de nationalité anglaise. Il a été remis aux gendarmes de Laruns. Interrogé, il n'a pas dit grand chose lors de sa garde à vue ou alors n'importe quoi.

Des explications farfelues

L'anglais dit qu'il ne sait pas réellement ce qu'il faisait là, à 22 heures aux Eaux-Chaudes. Qu'il ne savait pas qu'il était interdit d'acheter une telle quantité de cigarettes. Il explique qu'il roule sans but, pour calmer ses nerfs parce qu'il ne supporte plus sa femme restée chez elle en Angleterre. Enfin il se défend bien sûr d'avoir l'intention de revendre ces cigarettes sur le marché noir. L'enquête va révéler qu'il habite effectivement en Angleterre, avec sa femme, et l'étude du GPS de sa voiture raconte qu'il a fait plusieurs voyages en Andorre ces derniers temps, et qu'a chaque fois il a fait un crochet par la région parisienne. Les douaniers pensent qu'il y avait ce soir là une voiture ouvreuse et qu'elle leur a échappée. Il a été emprisonné ce jeudi, après avoir été présenté à la justice qui a décidé qu'il sera jugé lundi en comparution immédiate.