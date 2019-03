31 chiens sauvés d'un élevage à Maligny

Grosse opération d’évacuation de chiens ce mercredi matin à l'élevage Lou Pantaï à Maligny près d'Arnay-le-duc en Côte-d'or. 31 animaux ont été recueillis par les associations venues en nombres. Les services vétérinaires et les gendarmes présents ont également découvert une quinzaine de cadavres.

Rendez-vous été donné à 10h00 au chenil Lou Pantaï à Maligny près d'Arnay-le-duc en Côte-d'or ce mercredi pour une opération de sauvetage de grande ampleur. Ordonnées par le parquet de Dijon, coordonnées par la SPA d'Autun, supervisées par la Gendarmerie et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) les opérations ont permis de recueillir 31 chiens, affamés et en mauvaise santé. A l'intérieur de l'élevage 17 cadavres d'animaux ont également été retrouvés.

Le propriétaire jugé ce mercredi

Plusieurs races de chien étaient présentes dans l'élevage. © Radio France - Lila Lefebvre

Le propriétaire du chenil est présenté ce mercredi au Tribunal de Grande Instance de Dijon. C'est une responsable d'association qui a alerté les gendarmes dimanche après avoir repéré un animal mort. Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendu sur place pour constater et l'interpeller.

Les opérations ont permis de recueillir 31 chiens, affamés et en mauvaise santé. © Radio France - Lila Lefebvre

A leur arrivée sur place ce mercredi les associations ont pu constater l'horreur, des animaux affamés gisant dans leurs excréments, et dans des cages des cadavres de bêtes mortes de faim et de soif. Les 31 animaux qui ont pu être sauvés ont été conduites en fin de matinée à la SPA d'Arnay-le-duc où ils seront soignés avant d'être répartis dans différents lieux d'accueil pour finalement être donnés d'ici une semaine.