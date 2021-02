Trente-et-un migrants secourus en état d'hypothermie à Leffrinckoucke

Les pompiers ont secouru tôt ce dimanche 31 migrants en état d'hypothermie dans un blockhaus de Leffrincoucke près de Dunkerque. Parmi eux se trouvaient une femme enceinte et deux jeunes enfants, âgés de trois jours et de 4 mois. 17 personnes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux du secteurs.

Parmi les 31 migrants se trouvaient un nouveau né et une dizaine d'enfants

On ne sait pas encore avec certitude si ils venaient de tenter la traversée de la Manche, mais ce sont 31 migrants qui ont été secourus tôt ce dimanche matin par les sapeurs pompiers du Nord.

Ils se trouvaient dans un blockhaus, en état d'hypothermie. D'origine irakienne pour la plupart, il y avait parmi eux une femme enceinte et une dizaine d'enfants, dont deux très jeunes, âgés de 3 jours et de 4 mois. Ils ont été pris en charge par les pompiers et par la police aux frontières.

17 personnes ont été transportées dans les hôpitaux de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer.