31e Edition du Téléthon : Lou et Joris originaires de Riorges luttent contre la myopathie

Pour la 31e édition du Téléthon France Bleu s'est rendu à Riorges pour rencontrer la famille Job. Sur les six membres de la famille le père et deux enfants sont atteints d'une myopathie de Steinert. Vendredi et samedi ils seront à Saint-Quentin pour leur troisième participation au Téléthon.

La famille Job sera à Saint-Quentin vendredi et samedi pour participer au Téléthon. Lou, Joris et leur père sont atteints d'une myopathie de Steinert, une maladie génétique neuromusculaire héréditaire.

"Le Téléthon crée de l'amitié"

Lou 17 ans et Joris 27 ans souffrent d'une myopathie de Steinert. Cette pathologie rare attaque tous les muscles du corps. Le coeur de Joris est touché. Le jeune homme il porte une pile au coeur. "Se déplacer demande de plus en plus d'effort " confie Joris. Sa maladie progresse de jour en jour. Il lui est est parfois impossible d'effectuer des gestes de la vie quotidienne comme porter des assiettes. Sa sœur Lou a moins de symptômes visibles. Cependant des troubles digestifs et une grande fatigue perturbent son quotidien. Lou apprécie le Téléthon, elle affirme que "cela permet créer de l'amitié, avec des personnes qui vivent la même chose que nous, on se sent compris." Passionné de chant, Lou a repris la chanson "Je suis un Homme" de Zazie pour le Téléthon 2017.

"Plus de rires que de larmes"

Famille ambassadrice lors du Téléthon 2015 à Roanne, les Job participent à l’événement depuis trois ans. Christine la maman loue l'humanité des organisateurs du Téléthon avec qui elle a gardé contact. "On est allé tous les six à Paris, et ça a été un moment magique parce que nous étions ensemble" se rappelle Christine. "C'est la première fois que la maladie nous a réunis au lieu de nous séparer" poursuit-elle. "Sa mise en lumière l'a fait disparaître pendant quelques heures. C'était la première fois qu'il n'y avait plus de rires que de larmes" conclut la maman.