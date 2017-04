32 véhicules incendiés dans la vallée de l'Ondaine

Le maire de Firminy annonce ce jeudi 6 avril que 32 véhicules ont été brûlés dans la Loire, à La Ricamarie, au Chambon-Feugerolles et à Firminy. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi au jeudi et d'après Marc Petit, le but était d'instaurer un climat d'insécurité.

Dans la Loire, la nuit du mercredi au jeudi a été marquée par une série d'incendies sur des voitures, dans la vallée de l'Ondaine. 32 véhicules ont été brûlés à Firminy, au Chambon-Feugerolles et La Ricamarie.

"Les personnes ont voulu faire peur, favoriser des idées de haine"

Le maire de Firminy, Marc Petit, a dévoilé les faits ce jeudi 6 avril 2017. Marc Petit en a discuté avec la police qui a "essayé de mesurer les empreintes digitales", sauf que visiblement les suspects "étaient avec des gants". "C'est vraiment quelque chose de très préparé et de très organisé", ajoute l'élu appelou.

D'après le maire de Firminy, "les habitants de la rue Paul Eluard se rappelaient qu'en 2001, à la veille des municipales, des voitures ont été brûlées, et là comme par hasard, à la veille de la présidentielle, de nouveau des voitures brûlent". Et le chiffre est important puisque 32 véhicules ont été incendiés. Pour Marc Petit, ça ne fait pas de doute : "Les personnes ont voulu faire peur, favoriser des idées de haine." Le maire de Firminy ajoute : "Le seul lien qui peut-être fait, c'est qu'on est à deux semaines de l'élection présidentielle, ce qui est inacceptable."