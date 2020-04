320 amendes dressées en Touraine ce week-end pour non respect du confinement

Le week-end avait des allures de printemps. "L’enjeu était d’éviter le relâchement au bout de 18 jours de confinement et face à une météo très ensoleillée" écrit la préfecture d'Indre-et-Loire, avec 400 membres des forces de l'ordre mobilisés. Certains Tourangeaux ont décidé de contrevenir aux règles du confinement. Ils ont été pris par la patrouille. 320 procès verbaux ont été dressés, 143 en zone gendarmerie, 177 en zone police.

Une augmentation des infractions liés au confinement

La préfecture d'Indre-et-Loire note que le nombre d'infractions est en hausse par rapport aux week-ends précédents. Elles se comptaient en dizaines, cette fois c'est en centaines. Le phénomène a été "particulièrement marqué dans les quartiers en ville de Tours, où des rassemblements ont été observés avec la météo favorable" écrit encore la préfecture. Un jogger a été verbalisé sur les bords du Cher, d'autres dans la campagne.

Tapages, problèmes de voisinage, excès de vitesse également en hausse

Au bout de trois semaines de confinement, certains commencent aussi à perdre leurs nerfs. La police et la gendarmerie voit le nombre d'interventions augmenter pour "des problèmes de voisinage, de tapage, d’altercations et de rixes : + 30% ce week-end". Les excès de vitesse et plus largement les infractions routières augmentent. Il en ressort sur ce samedi et dimanche 59 retraits de permis et deux garde à vue pour refus d’obtempérer.