320 foyers privés d'Internet ce lundi à Namps-Maisnil après un vol de câble

A Namps-Maisnil, près de Poix-de-Picardie, 320 clients sont privés de connexion Internet, de télé et de téléphone fixe via ADSL, annonce Orange ce lundi midi dans un communiqué. En cause, le constat ce lundi matin "d'un vol d’une portion de 1.500 mètres de câble réseau, entre Namps-Maisnil et Quevauvillers." Ce vol s'est produit le long de la route départementale 38, a appris France Bleu Picardie.

Les travaux devraient durer une semaine, une enquête en cours

Tous les opérateurs sont potentiellement touchés par cette coupure précise Orange, qui indique que le rétablissement devrait prendre une semaine. "Une commande de nouveau câble est réalisée afin de remplacer la portion manquante. Une fois ce câble livré, les équipes procèderont à son installation ; en soudant 1 à 1 plusieurs centaines de petits fils de cuivre qui composent le câble. Ces fils sont nécessaires à l’acheminement du service pour tous les foyers", décrit l'opérateur.

En attendant le rétablissement, il est conseillé pour les clients concernés d'utiliser le partage de connexion de son téléphone pour avoir Internet, ou encore de contacter le service client Orange pour avoir un supplément de données pendant la coupure.

Orange annonce déposer plainte cette semaine contre "cet acte de malveillance". Une enquête est ouverte et confiée à la brigade de Poix-de-Picardie, a appris France Bleu Picardie.