320 kilos de cannabis saisis dans le coffre d'un automobiliste à Narbonne

Un homme de 21 ans a été interpellé par les douaniers à Narbonne (Aude) après une course-poursuite. Le jeune automobiliste originaire de Nice avait dans sa voiture 320 kilos de résine et six kilos d'herbe de cannabis. Il a été condamné lundi à cinq ans de prison

Les douaniers de la brigade de Narbonne ont interpellé le 5 janvier un homme âgé de 21 ans qui avait tenté d’échapper au contrôle de son véhicule en conduisant très dangereusement. Quelque 320 kilos de résine et six d’herbe de cannabis ont finalement été découverts dans la voiture. Le conducteur circulait avec de fausses plaque d'immatriculation. Il dernier a été présenté lundi en comparution immédiate. Il écope de cinq ans d’emprisonnement, une amende douanière de 15.000 euros et la confiscation des stupéfiants et du véhicule.

Le conducteur était seul à bord d'une voiture volée un an plus tôt

Se sentant repéré, le chauffeur bifurque à très vive allure pendant plusieurs kilomètres sur l'A9. Alors que les motards des douanes de la brigade de Narbonne le poursuivent, ce dernier prend la direction de l'A61 et de la sortie Narbonne-Est qu'il emprunte finalement en percutant la barrière de péage. Il prend alors des ronds-points à contresens, fait des embardées, des glissades, roule à 150 km/h dans des zones limitées à 70 et abandonne finalement le véhicule trois kilomètres après Narbonne, sur une route gravillonnée.

Le conducteur originaire de Nice tente de s'enfuir à pied en pleine campagne, mais il est rapidement rattrapé et maîtrisé par les douaniers. La fouille du véhicule permet de découvrir sa cargaison ainsi qu’un jeu de plaques d'immatriculation espagnole. L'identification du véhicule, qui circule avec de fausses plaques, permet d'établir qu'il s'agit d'un véhicule volé en Isère en 2019.