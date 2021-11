PHOTOS - 323 détenus de la prison de Mulhouse transférés vers le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach

Une opération de très grande envergure a été menée dans la nuit de mardi à mercredi, elle vient de se terminer ce mercredi matin, peu avant 6 heures. 323 détenus de la maison d'arrêt de Mulhouse ont été transférés vers le centre pénitentiaire de Lutterbach, un établissement flambant neuf, qui peut accueillir jusqu'à 520 détenus en cellules individuelles. Les travaux ont débuté en 2018, alors que le projet datait de 2010.

Le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach a ouvert officiellement ses portes

Il est installé sur une surface de 55.000 mètres carrés, avec ses 17 bâtiments. Il est composé notamment d'un quartier de mineurs de 20 places, une maison d'arrêt de femmes de 40 places. Il y a aussi une maison d'arrêt d'hommes de 200 places et un centre de détention d'hommes de 140 places. Ce transfert de détenus a mobilisé toute la nuit plus de 500 policiers, gendarmes et personnel pénitentiaire.

Les premiers détenus ont quitté le centre pénitentiaire de Mulhouse vers 21 heures © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est un événement que nous avons déjà réalisé quand nous avons procédé à la même opération pour la maison d'arrêt de Colmar, même si l'ampleur était bien moindre. Ce sont des mois de préparation et de nombreuses réunions de coordination, pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles", a précisé le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier qui était sur place.

Explications du fonctionnement du nouveau centre pénitentiaire aux détenus

Passer d'un établissement à un autre n'est pas anodin pour les détenus, ils ont assisté à des réunions de présentation du centre pénitentiaire de Lutterbach.

Les opérations ont duré toute la nuit © Radio France - Guillaume Chhum

"On a fait des réunions d'explications du fonctionnement et on a tenu à les rassurer avant qu'ils prennent leurs quartiers dans leurs nouveaux locaux. Nous avions en amont acheminé leurs paquetages et nous avons offert la possibilité d'être à un ou deux par cellule," a expliqué Hubert Moreau, le directeur inter-régional des services pénitentiaires du Grand Est. 321 salariés de l'administration pénitentiaire feront fonctionner ce nouveau centre. Lutterbach est une application concrète du programme "15.000 places".

Fermeture définitive de Mulhouse

Officiellement, la maison d'arrêt de Mulhouse, qui datait de 1870, a donc fermé ses portes, après la fermeture de la maison d'arrêt de Colmar au mois de juin dernier. On ne sait pas encore à ce stade, par quoi la maison d'arrêt de Mulhouse sera remplacée.