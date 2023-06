33 kilos de drogue, quatre armes et 10.000€ saisis après le démantèlement d'un trafic de drogue à Pau

33 kilos de drogue ont été saisis suite à une opération menée par les gendarmes annonce ce vendredi 23 juin, le parquet de Pau. Nos confrères de la République des Pyrénées révélaient la veille que cinq interpellations avaient été réalisées dans le quartier Ousse-des-Bois à Pau. Les interpellations ont eu lieu le lundi 19 juin. Les cinq suspects interpellés ont été mis en examen le jeudi 22 juin, le procureur de la République Rodolphe Jarry. L'enquête a été menée par la brigade de recherches d'Orthez.

Deux trafiquants présumés écroués

Les cinq suspects interpellés lundi matin sont poursuivis pour des faits de détention, transport, importation, acquisition, offre de stupéfiants mais aussi pour association de malfaiteurs, blanchiment et détention d'armes de catégorie B. 33 kilos de drogue ont été saisis ainsi que quatre armes, trois voitures et 10.000€ découverts lors des perquisitions. Sur les cinq mis en cause, deux ont été incarcérés, placés en détention provisoire. Les trois autres sont ressortis libres de garde à vue mais sous contrôle judiciaire.