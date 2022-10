33 migrants secourus en baie d'Authie

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a porté secours à 33 migrants dans la nuit de mardi à mercredi, annonce la préfecture maritime de la Manche dans un communiqué. La vedette côtière de surveillance maritime Esteron a d'abord repéré une première embarcation en difficulté en baie d'Authie, avec 17 personnes à bord, qui ont pu être secourues.

L'Esteron ensuite récupéré 16 autres personnes à bord d'une seconde embarcation au large de Fort-Mahon. Les naufragés ont été déposés au bord de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par les pompiers et la police aux frontières, précise le communiqué.

"Ce secteur maritime est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 400 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles, détaille la préfecture maritime. C'est donc un secteur particulièrement dangereux, notamment à une période où la température de l'eau va diminuer."