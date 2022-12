33 morts par balle à Marseille en 2022, l'année la plus meurtrière depuis 20 ans

Les règlements de compte s'enchaînent depuis le début de l'année à Marseille. Ce week-end de Noël, deux jeunes hommes sont morts , tués par balles, dans le 14e arrondissement. Le premier, âgé de 22 ans, a été abattu près de l'HLM Méditerranée ce vendredi soir. Le second a été tué ce dimanche au petit matin dans la cité de la Marine Bleue. Depuis le début de l'année 2022, 33 personnes sont mortes, tuées par balle. C'est l'année la plus meurtrière depuis 20 ans à Marseille.

L'année la plus meurtrière depuis 20 ans

Sur le seul mois d'octobre cette année, quatre hommes ont été tués par balles dans le 3e arrondissement, au centre de Marseille, où se situe le quartier de la Belle de Mai. Le 18 décembre, nouvel homicide par balle a eu lieu à Marseille, en pleine journée, toujours sur fond de trafic de drogues, au cœur de la cité du Castellas, dans le 15e arrondissement.

Avec ces deux nouvelles victimes le week-end de Noel , le nombre de morts sur l'année 2022 s'élève désormais à 33. Le nombre de victimes cette année dépasse donc celui de l'année 2016, une des pires années en termes d'homicides depuis le début du siècle, durant laquelle 31 personnes sont mortes au total.

Plus de 1.000 armes saisies dans les Bouches-du-Rhône

Face à ces règlements de compte, Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, assure que plus de 1.000 armes ont été saisies en 2022 dans les Bouches-du-Rhône. C'est "72 % d'armes saisies en plus cette année par rapport à l'année précédente" dans le département, a-t-elle souligné sur France Info.

La préfète de police assure également que 39 points de deal ont été démantelés "définitivement" sur "les deux dernières années" à Marseille, "au pied des tours". Le travail des forces de police et de gendarmerie affaiblit la rentabilité de ces points de deal, selon elle : "Certains tournaient à plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour et ils ne tournent plus qu'à quelques milliers d'euros désormais. Nous allons continuer ce travail jusqu'à l'effacement du point de deal, assure-t-elle. Les plus gros peuvent rapporter 50.000 euros par jour."

Frédérique Camilleri indique enfin que "29 homicides ont été sans doute déjoués depuis 2016 dans les Bouches-du-Rhône grâce à ce travail proactif de la police judiciaire".