338 kilos de résine de cannabis dans le faux toit d'un semi-remorque à Orvault

C'est la plus grosse saisie de drogue depuis le début de l'année dans la région nantaise. Six hommes de 21 à 34 ans sont en détention provisoire lundi 25 octobre après la découverte de 338 kilos de cannabis dans un semi-remorque immatriculé au Maroc. Un trafic découvert dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 octobre, vers 4h, sur la Zone d'activité ad'Park d'Orvault, en périphérie de Nantes. Deux Français et quatre Marocains ont été mis en examen, notamment pour importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée.

Un simple appel au 17

Tout est parti d'un appel au 17, le numéro de la police nationale. Quelqu'un s'étonne du boucan en pleine nuit sur cette zone d'activité. Deux patrouilles sont alors envoyées sur places. Il s'agit de policiers de police secours, qui ne sont donc pas spécialisés dans les affaires de stupéfiants. Ceux sont eux qui interpellent les trafiquants. "Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme dans leur action", souligne le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

64 plaques d'aluminium renfermant la drogue

Sous leurs yeux, deux hommes essayent de démonter le double toit d'un semi-remorque, à coup de bâtons de bois et de marteaux. "Un matériel inapproprié", précise le procureur. Et cela contraste avec la minutie avec laquelle la drogue avait été dissimulée. 338 kilos de résine de cannabis étaient enfermés dans 64 plaques d'aluminium à l'intérieur. Les autorités ont mis presque une journée entière à récupérer la drogue. Un butin estimé à 2,7 millions d'euros.

"Il y a forcément un réseau criminel organisé au moment du chargement" - Laetitia Berkane, directrice adjointe de la police judiciaire

Six hommes ont été interpellés sur les lieux. Parmi eux, le gérant d'une entreprise d'installation de câbles électriques, 34 ans, et son frère âgé de 21 ans. Tous encourent une peine de 30 ans de prison.