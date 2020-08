34 personnes évacuées ce dimanche matin à La Rochelle

La nuit a été courte pour 34 habitants du quartier des Minimes à La Rochelle qui ont été réveillés par un incendie et évacués vers 5h ce dimanche matin sur le parking du lycée hôtelier. Ils y ont passé un peu plus de deux heures avant de pouvoir regagner leur domicile vers 8h du matin, quand il n'y a plus eu de danger. Le feu qui s'était déclaré sur un véhicule garé sur l'avenue des Minimes vers 4h du matin a enflammé une fuite de gaz au niveau du restaurant "La Table Basque". Les pompiers redoutaient qu'il se propage aux restaurants et bâtiments voisins.

"Les collègues cette nuit ont préféré évacuer les habitants pour leur sécurité, à l'abri des fumées et de tout risque" explique le lieutenant Noubel, commandant des opérations de secours. Plus d'une trentaine de pompiers est intervenue avec quatre lances incendie et deux grandes échelles. Ils sont rapidement parvenus à maîtriser l'incendie, et à empêcher toute propagation. Il n'y a eu aucun blessé, le restaurant a pu être préservé.