3400 pieds de cannabis saisis grâce à une opération franco-espagnole des forces de l'ordre

3 400 pieds de cannabis ont été saisis et 10 personnes ont été interpellées en France et en Espagne. Une vaste opération franco-espagnole à laquelle une vingtaine d’enquêteurs de la Section de Recherche de Montpellier a participé.

Une culture répartie dans 4 hangars situés à Figueras et Gérone en Espagne. Les enquêteurs ont également retrouvé des groupes électrogènes, des systèmes de ventilation et des caméras de surveillance.

Le rendement de chaque récolte est estimé à environ 500 000 €, soit un chiffre d’affaires de près de trois millions d’euros à raison de six récoltes par an.

Les enquêteurs ont saisi 22 kg d’herbe et 1,1 kg de cocaïne. Au titre des avoirs criminels, les gendarmes ont par ailleurs confisqué 190 000 € en liquide et sur différents comptes bancaires, six véhicules et de nombreuses montres et vêtements de luxe.