347 kilos de pollen de cannabis saisis par les douanes de Bourges

La valeur à la revente est estimée à plus de trois millions d'euros minimum. C'est dire si la saisie des douaniers de Bourges est remarquable. Lundi 7 juin, 347 kilos de pollen de cannabis ont été retrouvés à l'arrière d'un camion venant d'Espagne. Le poids-lourd a été arrêté par les policiers lors d'un contrôle sur l'autoroute A71, près de Bourges. À l'intérieur, caché entre une cargaison de fruits destinée à arriver à Rungis en région parisienne, les douaniers tombent sur de nombreux sacs qui cachent les 347 kilos de drogue.

Le chauffeur est de nationalité marocaine, a appris France Bleu Berry, confirmant une information de nos confrères du Berry Républicain.. Placé en garde à vue, il devrait être déféré et sa comparution immédiate est envisagée pour la journée de vendredi. Il ne s'agit pas de la plus grosse saisie des douanes de Bourges. En février, ce sont 918 kilos de pollen de cannabis qui avaient été découverts également dans un camion. Et en décembre 2020, les douaniers avaient mis la main sur 673 kilos de pollen de cannabis.