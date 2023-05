35.000 bouteilles de soda étiquetées "Champagne" saisies au port du Havre et détruites sur décision de justice

En octobre 2021, les douanes du Havre ont saisi 34.968 bouteilles de soda venant d'Haïti où l'étiquette comprenait le mot "champagne". Suite à l'intervention en justice du Comité interprofessionnel du vin de champagne, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société haïtienne pour "tromperie et usurpation d'une appellation d'origine", et autorisé la destruction de la marchandise.

Les palettes de soda portant l'étiquette "Couronne Fruit Champagne" ont été repérées en octobre 2021 par les douaniers havrais dans un conteneur en provenance d'Haïti, après un travail de ciblage. C'est la troisième cargaison du même type saisie en quelques mois, déjà 700 bouteilles ont été détruites, 15.000 autres sont entreposées aux douanes du Havre en attendant la décision de la Justice.

Le Comité Champagne en charge de préserver l'appellation d'origine contrôlée traque les contrefaçons à travers le monde. Des vins mousseux, au papier toilette ou préservatifs appelés "Champagne", il saisit systématiquement la justice pour les faire interdire. Ça représente 500 à 600 produits par an.

300.000 contrefaçons saisies au Havre en 2022

Plus d’un milliard de bouteilles transitent chaque année depuis le port du Havre. Il est le premier port mondial dans le transport de vins et spiritueux. Mais les boissons et l'alimentaire n'arrivent qu'en quatrième position en termes de quantité de marchandises frauduleuses interceptées par les douanes, après les jouets et les produits de luxe.

Déjà 333.915 articles de contrefaçon ont été récupérés par les douanes havraises depuis le début de l'année. En 2022, on estime à 11 millions le nombre d'objets saisis en France, contre 9 millions en 2021.