350 arbres coupés illégalement en Ariège, le bûcheron espagnol condamné appel

Un exploitant forestier espagnol a été condamné à deux ans de prison avec sursis par la cour d'appel de Toulouse ce mercredi. Il était accusé d'avoir coupé illégalement des arbres et notamment des chênes centenaires en Ariège. Une peine différente de la condamnation en première instance qui était de 18 mois de prison dont neuf ferme, mais aussi de 40.000 euros d'amende.

Transportés vers l'Espagne

En novembre 2020 et février 2021, une centaine de chênes centenaires et plus de 300 sapins ou épicéas avaient été tronçonnés illégalement sur les communes ariégeoises de Perles-et-Castelet et Fougax-et-Barrineuf. Ces arbres avaient ensuite été transportés vers l'Espagne.