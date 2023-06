350 foyers privés d'Internet et de téléphone à Hombleux, dans l'est de la Somme, après des vols de câbles

350 foyers sont privés d'Internet et de téléphone à Hombleux, dans l'est de la Somme, pour une dizaine de jours, a appris France Bleu Picardie. Ce village de 1100 habitants entre Ham et Roye a été victime d'un vol de câbles en cuivre dans la nuit de lundi à mardi.

Les réparations sous une dizaine de jours, indique Orange

600 mètres de câbles ont été volés dans la rue des Forges, indique le maire Eric Lefebvre à France Bleu Picardie ; d'autres vols de ce type avaient déjà eu lieu, mais c'est le premier de cet ampleur selon l'élu. "On a plus internet ni de téléphone dans la mairie, ni dans l'école alors que l'année scolaire se termine", poursuit l'édile. Un routeur de 4G a été dépêché sur place par l'opérateur de la commune pour permettre d'avoir un peu de réseau, notamment à la mairie.

A noter que les hameaux de Grécourt et Canisy sont épargnés par cette coupure.

Contacté par France Bleu Picardie, l'opérateur Orange indique qu'il va falloir être patient pour les réparations car les vols de câbles se multiplient en ce moment dans la région Hauts-de-France. En plus du vol commis à Hombleux, trois autres vols ont été recensés dans l'Aisne dans la nuit de lundi à mardi.