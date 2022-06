350 kilos de fraises attendus à Lapeyrouse-Fossat pour la tarte géante aux fraises ce week-end !

Avis aux amateurs de tarte à la fraise : une tarte géante sera préparée à Lapeyrouse-Fossat, à 30 minutes au nord de Toulouse ce week-end, les 4 et 5 juin. Après deux éditions annulées à cause du Covid, les festivités auront bien lieu cette année.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec des fraises à perte de vue : 350 kilos, en provenance du Lot et Garonne. La tarte devrait mesurer 8 mètres sur deux. La préparation va durer plusieurs heures pour Jean-Paul et Guy, membres de la confrérie et les 40 autres pâtissiers du jour. "On va étaler la crème sur les fonds de tarte, expliquent-t-ils, et puis les fraises seront positionnées ensuite. Un travail fastidieux, demi-fraise par demi-fraise, c'est long !"

Malgré l'inflation, pas d'augmentation

Il y aura de quoi se régaler, à deux euros la part. "Nous n'avons pas augmenté la part cette année, rassure Guy, on en a quand même discuté parce que les prix ont explosé. On a envisagé aussi de réduire les portions, mais finalement on ne change rien."

Préparation de la tarte à partir de 14h ce samedi et puis pour la manger, rendez-vous ce dimanche ! 3.500 personnes sont attendues.