Lille, France

C'est un rassemblement qui était souhaité par les parents des deux garçons disparus : Sélom, 20 ans et Matisse, 18 ans. Ils souhaitaient entretenir ainsi "la mémoire de leurs enfants"à travers cette marche pacifiste. Les ballons blancs dans le ciel et les fleurs blanches dans les bras des participants étaient donc tout un symbole ce samedi après-midi, dans le quartier de Lille-Fives où vivaient les deux garçons.

Les proches réclament justice

Mais cet accident laisse beaucoup de proches dans le doute : pourquoi ces trois jeunes ont-ils traversé les voies ferrées ? L'unique rescapé affirme qu'ils ont tenté d'échapper à un contrôle de police. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort". Dans un premier temps, la Police avait affirmé qu'aucun contrôle n'avait eu lieu puis elle avait reconnu qu'une brigade spécialisée de terrain patrouillait peu de temps avant le drame à proximité. Trois policiers qui effectuaient une ronde habituelle dans une cité du quartier Saint Maurice mais pas de contrôle effectif. Un changement de scénario officiel qui a pu heurter les familles de victimes dont le père de Sélom, Claude Tonato :

On veut connaître la vérité. Depuis les événements, on a eu plusieurs versions de la Police. C'est incompréhensible pour nous

Discours d'Assama Traoré

Ce père endeuillé réclame "vérité et justice" pour son enfant et son ami qui sont morts ce 15 décembre. Un appel qui résonne forcément chez Assa Traoré présente à ce rassemblement. La soeur d'Adama Traoré, mort d'asphyxie en juillet 2016 dans une gendarmerie du Val d'Oise, n'a de cesse de combattre les violences policières et a prononcé un discours à Lille. Pour elle, derrière ce drame, il y a la question du harcèlement policier dont seraient victimes les jeunes des quartiers. Une peur du contrôle policier qui aurait poussé ces jeunes vers cette voie de chemin de fer en pleine ville. Pour l'instant, aucune preuve n'est venue étayer cette thèse, excepté le témoignage de l'unique rescapé.