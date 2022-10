36.000 euros volés à des personnes âgées toulousaines, par de faux agents EDF

Les cartes bancaires étaient débitées, et non créditées.

Les policiers toulousains ont mis fin à une vaste escroquerie, menée par trois jeunes habitants de l'agglomération. La méthode est bien rôdée : pendant plusieurs mois, de mai à octobre 2022, ces derniers font du porte-à-porte chez des personnes âgées vulnérables. Se présentant comme des agents EDF, ou Engie, ils indiquent venir pour rembourser un trop-perçu. Munis d'un terminal mobile pour carte bancaire, ils font croire aux victimes qu'ils vont créditer leur compte. Sauf qu'en vérité, ils le débitent.

35 faits ont été recensés par les enquêteurs de la police de Toulouse. Mais peut-être existe-t-il d'autres victimes, qui ne se sont pas manifestées. Des faits qui se sont déroulés principalement dans l'agglomération toulousaine, mais aussi dans l'Ariège, le Gers, et le Gard. Le préjudice total est de 36.000 euros.

Les trois voleurs présumés ont été interpellés le mercredi 12 octobre à Toulouse, Castelnau-d'Estretefonds, et Ramonville-Saint-Agne. Le plus jeune a 19 ans, et est déjà connu de la police, tout comme un autre homme de 26 ans. Le dernier, âgé de 27 ans, était inconnu des services. Tous devaient être jugés en comparution immédiate, ce vendredi 14 octobre, par le tribunal de Toulouse. Ils sont poursuivis pour vol par ruse et escroquerie.