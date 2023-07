36 kilos de cocaïne retrouvés sur le littoral du Touquet

Dimanche 2 juillet, une promeneuse tombe sur un paquet contenant une poudre blanche sur la plage du Touquet. Elle décide de l'apporter à la police et après analyse, il s'agissait bien d'1,2 kg cocaïne.

Le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, indique que "la plage a été inspectée et tous les paquets ramassés". 25 paquets ont été retrouvés sur le sable, et encore cinq autres ont été rapportés par la brigade nautique. Au total, 36 kg de cocaïne ont été découverts entre dimanche 2 et lundi 3 juillet, le tout pour une valeur marchande d'1,5 million d'euros.

Une enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Calais pour déterminer l'origine de la drogue. Mais "de toute évidence, c'est la mer qui les a déposés", affirme le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras. Vraisemblablement, un bateau aurait pu jeter la marchandise par-dessus bord pour échapper à un contrôle douanier.

Une découverte étonnante mais pas inédite

Ce n'est pas la première fois que l'on retrouve de la drogue sur le littoral du Pas-de-Calais. Au printemps 2022, 40 kg de cocaïne avaient été ramenés par la mer sur le sable de Berck . En 2021, c'est à Ambleteuse que 11 pains de cocaïne s'étaient échoués sur la plage.