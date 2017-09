360g d'herbe, 330g de cannabis : un trafiquant de drogue interpellé à Brive

Cet homme de 25 ans, arrêté à Brive, sera prochainement jugé pour trafic et importation de stupéfiants en récidive. Les enquêteurs ont notamment saisi un véhicule de valeur au cours de l'opération.

Il a été arrêté à son domicile de Brive, cette semaine, et les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui grâce à un client qui avait précédemment été arrêté par la police. Après deux perquisitions au domicile du trafiquant, 330 g de résine de cannabis et 360 g d'herbe ont été saisis, tout comme le matériel de conditionnement, de l'argent en espèces, mais aussi "un véhicule de valeur de marque BMW ayant servi à l'importation des produits stupéfiants depuis l'étranger" précise la police de Brive.

Incarcéré à la prison de Tulle

Cet homme de 25 ans aurait, au total, transporté "11 kilos de résine et 4 kilos d'herbe de cannabis." L'homme devra répondre de trafic et importation de stupéfiants le 25 octobre prochain devant le tribunal de la cité gaillarde. Il sera d'ailleurs jugé en récidive car il a déjà été condamné pour ce motif. En attendant, le mis en cause a été incarcéré à la prison de Tulle où il purgera une autre peine pour détention de faux documents administratifs.