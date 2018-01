Le bilan sécurité routière est mitigé dans la Drôme pour l'année 2017. 37 personnes sont mortes. C'est 3 de plus que l'année précédente mais dans la moyenne de ces cinq dernières années. Les accidents fatals ont eu lieu en majorité sur le second semestre.

Le nombre de blessés ayant dû être hospitalisés est en recul, moins 5%. 268 personnes ont eu besoin de soins suite à un accident de la route en 2017.

Plus de voitures banalisées pour les forces de l'ordre

Alcool, vitesse, stupéfiants sont très souvent des facteurs d'accidents, déjà dans le viseur des forces de l'ordre. Elles vont se concentrer aussi sur les comportements dangereux en 2018 explique la préfecture: téléphone au volant, non port de la ceinture de sécurité, oubli du clignotant.

Pour opérer ces contrôles, polices et gendarmes auront plus de voitures banalisées que jusqu'à présent (la préfecture de la Drôme ne souhaite pas communiquer de chiffre). Ce sont des voitures saisies sur des go fast, des trafics de drogue, et reversées par la justice aux services d'ordre; des voitures pas françaises pour la plupart et à bord desquelles on n'image pas policiers et gendarmes.

Un radar tronçon bientôt sur l'autoroute à Valence?

Le préfet a par ailleurs demandé à changer le radar qui se situe sur l'autoroute à hauteur de Valence, de le remplacer par un radar tronçon qui calculera la vitesse moyenne sur quelques kilomètres. Il espère une installation d'ici fin juin.