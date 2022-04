375.000 euros d'amende pour Terra Fecundis, accusée d'avoir exploité des salariés agricoles

375.000 euros d'amende et une interdiction définitive d’exercer une activité de travail temporaire en France. Le tribunal correctionnel de Nîmes condamne ce vendredi l'entreprise espagnole de travail temporaire Terra Fecundis, accusée de travail dissimulé et emploi d’étrangers sans autorisation.

Cinq exploitants agricoles du Gard et deux des Bouches-du-Rhône sont également condamnés. Des peines d’amende de 10.000 euros, dont une partie avec sursis. L’un d’entre eux, accusé de conditions d'hébergement indignes, est même condamné à six mois de prison avec sursis et à 15.000 euros d'amende (dont 10.000 avec sursis).