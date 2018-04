10 morts sur les routes du Gard depuis le début de l'année et pourtant les infractions continuent. Près de 400 relevées ce dernier week-end par les policiers et les gendarmes. Alcool, stupéfiant, excès de vitesse, ensemble ou séparé, une cinquantaine de permis de conduire ont été retirés.

Méjannes-lès-Alès, France

376 infractions au code de la route ont été relevées en un seul week-end par les forces de l'ordre à la demande du préfet du Gard. 65 dépassements de la vitesse autorisée. 30 conduite sous emprise alcoolique et 23 sous stupéfiants. Des gendarmes et des policiers qui ont sanctionné 258 autres infractions au code de la route comme le défaut de ceinture ou l'usage d'un téléphone.

Des fautes qui ont entrainé 48 rétentions de permis de conduire

Le cas d'un jeune conducteur titulaire d'un permis probatoire. Sur l’autoroute A9, son véhicule faisait des écarts sur sa voie de circulation. Permis retiré, le jeune a été dépisté positif au cannabis. A Méjannes-lès-Alès, un autre était positif à l’alcoolémie et aux stupéfiants (cannabis et cocaïne). Non titulaire du permis de conduire, des poursuites judiciaires, en outre, seront engagées contre lui.

Carton plein pour le festival de la Meuh folle

Un festival de musique actuelle, toujours à Méjannes-lès-Alès à l'issue duquel 48 infractions dont 23 conduites après usage de stupéfiants et 22 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, ayant conduit au retrait de 28 permis de conduire.

La préfecture rappelle que 10 personnes on trouvé la mort depuis le début de l'année sur les routes du Gard.