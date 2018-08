Cheissoux, France

Plus de 30 degrés sous les arbres, l'eau du lac en contrebas à 28 : le camping Lous Suais de Cheissoux, à l'est du département est un petit paradis pour les naturistes. "On a 80 emplacements, tout est pris. Il y a plus de 200 clients. Je dois refuser du monde", explique le propriétaire Gilles Bessec.

"En lien avec le climat"

"On n'a pas le t-shirt qui colle à la peau. On s'habille, se déshabille quand on veut. C'est un vrai avantage", avance Gilles. Les clients, au bar ou dans l'eau, ne se plaignent pas du tout de la chaleur. Cécilia arrive de Bretagne avec son compagnon Ludo : "On est en lien avec le climat. Si à huit heures du matin vous mettez votre pull ou si au contraire vous restez tout nu, vous savez que la journée va être très chaude."

En mode "écrevisse"

Qui dit corps entièrement dévêtu, dit peau plus exposée au soleil. Forcément. Il y a les plus prévoyants, comme Ludo : "On met de la crème dès neuf heures du matin. Je suis impressionné quand je vois les jeunes Néerlandais. Ils sont particulièrement bronzés, même noirs. Nous on est blancs." Des étrangers qui ne sont pas les premiers à écouter les conseils de Gilles Bessec : _"_Le message est difficile à faire passer. Les touristes qui viennent de pays traditionnellement un peu plus pluvieux, viennent là pour le soleil et cherchent délibérément à devenir écrevisse."

Avec les fortes chaleurs, certains vacanciers ont même décidé de prolonger leur séjour en voyant la météo des jours à venir. "Ils prolongent leurs vacances d'une semaine voire deux. Certains devaient par exemple poursuivre leur route jusqu'en Espagne mais restent ici" se réjouit Gilles.

Les non-initiés s'y mettent aussi

Du beau temps et des locaux également intéressés par le camping naturiste. C'est une nouveauté pour Gilles. "Avant qu'on reprenne le camping il y a trois ans, c'était une clientèle à 99% néerlandaise. Maintenant, on a des gens de Limoges ou encore d'Eymoutiers qui viennent passer la journée rencontrer des gens et s'essayer au naturisme."